La impactante confesión de Andrea Rincón sobre una violenta relación

Por la noche del sábado, Andrea Rincón, confesó la grave situación de violencia de género que sufrió. Fue en el programa Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe.

El la primera parte del programa, la modelo y actriz, confesó que un hombre la golpeó y cuando hizo la denuncia "no pasó nada". Rincón, contó que "me robaron, tuve fracturas expuestas, me pasó de todo”.

“Fue un hombre que me golpeó. Yo todavía tengo un problema de cervical que va y vuelve. Hice la denuncia, fui a la comisaría de la mujer y nada. En la comisaría me citaban para verme el culo, por decirlo de alguna manera. Iba todos los días a declarar y nunca pasó nada”, aseguró la actriz.

La ex vedette, dio detalles escalofriantes de la relación violenta relación que tuvo tiempo atrás. “Me alejé de muchas cosas que me hacían mal, sobre todo de lo tóxico. Lo peor son las personas y me relacioné con muchas personas tóxicas. Es muy difícil. Cuando vos podés dejar a esa persona, tenés que sanar porque te dejan una herida, donde tenés que estar años y años”.

Andre Rincón, reveló que “todavía sigo hablando de esta persona en terapia, todavía sigo sin tener una relación porque estoy sanando. Cada vez que conozco a alguien tengo pánico”, manifestó. “Te hacen sentir chiquitita y que no vales nada, todo lo que crees, te castigan. Te hacen sentir una dependencia de ellos, la protección son ellos y sin ellos no podés vivir”, comentó.

“En el centro de violencia a la mujer, yo llegué a decir que no lo tenían que frenar a él, sino a mí, porque él me va a llamar y yo voy a ir. Él me va a matar", relató.

Según el testimonio de la actriz, estos hechos ocurrieron hace más de 10 años, y "todavía lo sigo tratando en terapia y estoy sola porque me dejo muy lastimada”.