El video de Pampita y Pico Mónaco a los gritos con una empleada

Tras el escándalo de Pampita con Viviana Benítez, la ex niñera que acusó a la modelo por "maltrato psicológico, hostigamiento y presión", publicaron un video en el que se ve a la jurado del Súper Bailando y a su ex novio, Pico Mónaco, gritándole a una ex empleada por el presunto robo de pertenencias.

En el video, publicado por el periodista de espectáculos, Lio Pecoraro en Twitter, se ve a la conductora y al tenista reclamándole a la mujer unas pulseras y un collar que presuntamente les había robado de su vivienda. Las imágenes, muestran a un Pico Mónaco enfurecido con la mujer que habla por teléfono pidiendo que le traigan sus pertenencias, mientras el ex de Pampita, le pide a los gritos "¡que aparezcan las pulseras carajo! ¡Que aparezcan ya! No me hagas calentar carajo".

Noticias Relacionadas La niñera de Pampita la acusa de maltrato

Según el periodista, el hecho ocurrió el 14 de septiembre del 2017.

Ahora, Pampita se encuentra involucrada en un nuevo escándalo, esta vez con Viviana Benítez acusó a la modelo por maltratos. Según la ex niñera, Pampita, la acuso en reiteradas ocasiones de robo lo que la llevo a tomar la decisión de hacer público el caso.

Tras esta acusación, Pampita, mostró chats en los que trató de acreditar que tenía una buena relación con Benítez.

Por su parte, la ex niñera, aseguró que tiene pruebas: chats, fotos y videos que probarían los maltratos de la modelo. En el programa "El Run Run del Espectáculo", la exniñera, aseguró que realizaría la denuncia formal y luego sacaría a la luz las pruebas.