Julieta Prandi y Fredy Villareal muy juntos

Divorciada en muy malos términos de Claudio Contardi, la rubia ya se prepara para la temporada de verano en Villa Carlos Paz con la obra “Atrapados en el museo” que promete ser muy divertida. Acompañada por un gran elenco, Prandi se reencontró con un humorista con quien compartió otros proyectos, Fredy Villareal, y se los vió muy animados.

Recientemente, circularon unas imágenes en donde Prandi y su compañero de “No hay dos sin tres”, estuvieron muy cerca y con miradas cómplices. Ellos se conocieron en el 2014 y siempre existió buena onda. Ahora listos para trabajar en un nuevo proyecto ambos arman sus valijas y se aprenden sus líneas para lo que, seguro será, un éxito de la Villa.

Este fin de semana, Prandi fue invitada al programa “PH podemos Hablar” (Telefé) y allí contó los terribles momentos que vivió con su ex marido y la gran estafa de la que fue víctima. “Me parece una pesadilla lo que me está pasando… todo fue planeado pero yo estaba enamorada y no me di cuenta, así estoy ahora… en la lona”, concluyó.