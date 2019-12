La niñera de Pampita la acusa de maltrato

A punto de terminar un año en donde la modelo encontró el amor y la felicidad surge ahora el problema menos pensado. Viviana Benítez, la niñera de sus hijos, la denunció civil y penalmente acusándola de maltrato.

Noticias Relacionadas Pampita ya le trabó la puerta de la casa a Moritán

La mujer que trabajó con Pampita desde el 2014 e inclusive fue una de las damas de honor de su boda con Roberto García Moritán, la acusa ahora de maltrato psicológico y hostigamiento, con el agravante de que a consecuencia de eso, la mujer asegura que perdió dos embarazos.

Noticias Relacionadas Pampita presentó su nuevo emprendimiento

La niñera salió a contar todo a través del canal Crónica TV y en ese momento la modelo salió a desmentir todo al aire y dijo: “Me llama la atención. Fue una de mis damas de honor, tengo una relación de afecto y respeto con ella, y le confié lo más importante de mi vida que son mis hijos… estoy sorprendida y angustiada por lo que está diciendo, pero por suerte tengo muchas pruebas”.

La modelo, este fin de semana, viralizó charlas de Instagram con la niñera para demostrar la buena relación que tenían y que fue decisión de Benítez dejar de trabajar como niñera en su casa y comentó: “Su sueldo es más de lo que establece la ley. El día lunes me dijo que no iba a venir más y no pude contestarle porque estaba trabajando, pero a la noche me sorprendió con un mensaje diciéndome que iba a ver a un abogado”.

¿Quién dirá la verdad?