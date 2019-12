Cinthia Fernández cerca de Matías Defederico

Recientemente, la bailarina posteó en sus redes sociales la felicidad que sentía por la proximidad de fin de año y con eso, el egreso de sus hijas mayores Bella y Charis del jardín de infantes.

Llegado el día, todos muy felices compartieron el acto y la muestra como suele ocurrir a fin de año. La sorpresa la dio el padre de las nenas, Matías Defederico quien asisitó al evento escolar y se lo vio muy feliz compartiendo la alegría con su ex mujer y sus hijas.

El futbolista compartió, en sus redes sociales, una imagen del momento compartido y escribió lo siguiente: “Cerramos una gran etapa en jardín, hijas. Ahora se viene algo nuevo, algo diferente. Sólo deseamos que sean felices siempre y nosotros siempre las vamos acompañar. Las amamos”.

Consultada Cinthia Fernández sobre la posibilidad de una reconciliación ella contestó: “Quiero aclarar esto: yo no me saqué una foto, yo no la subí, aunque podría porque es el padre de las nenas. Pero quiero aclararlo porque todos dicen ‘reconciliación’. No, ¡son tan básicos!... Es la graduación de las nenas y hay que ir juntos. Es una situación normal, pero no me reconcilié”, finalizó.