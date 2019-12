Graciela Alfano trató de misógino a Ángel De Brito

Después de pasar el año formando parte de las “angelitas” la mediática salió a pegarle al periodista de espectáculos y no se guardó nada.

Con varias disputas en su haber especialmente, con sus compañeras Yanina Latorre y Cinthia Fernández Alfano se despidió del ciclo de Canal 13 y desembarcará en América.

Invitada por “Intrusos” (América) tuvo fuertes palabras para con De Brito y dijo: “Ángel me cerraba el micrófono. Tiene una cosa que yo detesto y ya se lo dije, es una censura. Yo no sé si es una falla como conductor o si le gusta. Es un estilo espantoso de censurar, a mí no me gusta, lo repudio. A mí no me divierte y no es parte del juego. Yo no acepté nada, a mí nadie me lo planteó. Cuando me cortó el micrófono, me paré como una loca y me fui a hablar con mi representante atrás de cámara”.

Entre otras cosas, la ex de Matías Ale dijo: “Se puede admitir si es un chiste, porque si no es una misoginia y una censura. Yo estaba haciendo una devolución a alguien que me estaba agrediendo. Era parte del show y podía rendir muchísimo, y Ángel me corta el micrófono en defensa de la persona que me agredía. Es misógino, se lo dije en la cara 20 veces”, agregó la ex vedette.

Conociendo la lengua de Ángel De Brito y ante las declaraciones que estaba realizando, Alfano se atajó y envió un mensaje: "Querido Angelito, ya te lo dije, mañana contéstame lo que quieras porque a mí no me entran las balas"