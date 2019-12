More Rial se peleó con su pareja y llamó al 911

No es la primera vez que Morena Rial es noticias por las peleas con Facundo Ambrosioni, el padre de su hijo Francesco de 3 meses. Ahora el periodista Ángel De Brito comentó en su programa “LAM” (Canal 13) que la pareja se había separado nuevamente en medio de un escándalo en el que participó hasta la policía.

Unas horas más tarde, fue la mismísima Morena Rial quien salió a desmentir, a través de sus redes sociales, haber sufrido violencia de género por parte de su pareja y dijo: "Voy a aclarar lo sucedido anoche una sola vez y únicamente por este medio. Tuvimos una discusión con @facuambrosioniok. Una pelea como cualquier pareja pero, al ser conocidos y al ser mediáticos, siempre todo es más de lo común".

Y agregó: "Es verdad que llamé a la policía porque no quería líos y quería las cosas lo más claro posible al haber tenido un problema grande anteriormente, y eso no significa que él haya sido violento conmigo o con Fran… Quiero aclarar que es una pelea de pareja que no supe cómo sobrellevar la situación. Me puse nerviosa y atiné a llamar al 911, pero realmente fue una gran equivocación exponer a mi hijo y mi pareja en esto".