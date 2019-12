Rocío Oliva se tapó un tatuaje que decía “Diego”

Si bien Maradona apareció en el programa “Líbero VS” de TyC Sport insinuando que la relación con Rocío Oliva seguía en pie, la rubia hizo algo que tiró por la borda toda especulación de amor entre ella y el DT de Gimnasia.

A pocos días de que Oliva blanqueara que está conociendo a otra persona, la futbolista se fue a una casa de tatuajes y tapo el nombre “Diego” que tenía en un antebrazo, por una flor sin espinas.

El periodista de espectáculos Lio Pecoraro publicó en sus redes el “antes y después” del tatoo que cubrió una historia de amor que ya quedó en el pasado. En sus historias de Instagram dijo que su tatuador era el elegido por los jugadores de fútbol. Además se estampó en su piel la palabra “liviana” como un nuevo estado por el que está transitando.

Con respecto a la persona que está conociendo Oliva dijo: "No sé si es noviazgo. Estoy pasando un gran momento y nada más. Ahora no es el momento de presentarlo pero seguramente en algún momento me van a ver con él".

Consultada, en el programa “Intrusos” (Amércia) si Diego Maradona está al tanto de su vida sentimental Roció respondió: "No hablo de mi vida privada con él, no es un tema que le corresponda. No tengo que hablarlo con nadie, ni con mamá lo hablé. Lo nuestro terminó hace mucho tiempo pero tengo una excelente relación con él".