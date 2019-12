Wanda sufre que Mauro Icardi sea menor que ella

Wanda Nara no deja de tirar titulares, porque hace unos días entrevistada por El Diario La República manifestó que le incomoda ser mayor que su marido Mauro Icardi a quien le lleva 7 años.

"La verdad es que sufro la diferencia de edad con Mauro. Soy siete años mayor que él y quiero ser sexy, incluso en las redes sociales. Me escondo detrás de un personaje. Si te das a conocer y encuentran tu punto débil, entonces saben dónde golpearte", dijo la rubia.

Conocida en Italia, Wanda es panelista del programa deportivo “Tiki Tiki” y de la versión de Gran Hermano Italia. Por esta exposición y su vida mediática, la hermana de Zaira dijo: "Sí salen noticias que me preocupan. Sé que desde afuera la nuestra no parece una vida normal. Pero Mauro y yo somos padres jóvenes que hacemos una vida sencilla. Por la noche, la verdad es que no vamos a bailar".

Y agregó para finalizar: "Con Mauro la organización es mediante fines de semana largos. Antes, me ayudaba mucho, es un papá muy especial. Cuando no iba a la Selección (Argentina) estaba muy presente, le preparaba la merienda a los chicos y a veces también hasta cocinaba la cena".