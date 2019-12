"Pablo Rago quería que orinara encima de él"

No soy buenos días para el actor Pablo Rago porque está denunciado por abuso sexual con acceso carnal por un haceho sucedido, según la denunciante, en el departamento del actor en el año 2015.

Érica Basile, la supuesta víctima, habló con “El Show del Espectáculo” (Radio La Salada) y el periodista Tomás Dente de “Nosotros en la Mañana” (Canal 13), luego de relatar los hechos sucedidos en la Comisaría N°11, denuncia en la que interviene el Juzgado en lo Correccional y Criminal N° 73.



Durante la comunicación Basile dijo: “Me siento mal, es un tema que tengo que superar, que me viene atormentando hace años…Voy a ir el jueves a Tribunales porque esto me arruinó la vida y voy a buscar justicia” dijo Érica.

Luego relató algunos detalles del ataque que habría sufrido en manos de Rago y comentó que luego de tomar unos tragos y besarse el actor se puso violento: “Comenzó a tocar y a presionar mis partes íntimas… Me tocaba para que yo orinara encima de él. Yo no quería eso, lo corrí y se puso histérico porque no accedí. Me insultó a los gritos. Cuando logró calmarse, se vuelve a acercar y ahí hubo una penetración; no fue consentida, él estaba con una cámara profesional filmando todo, me sentí encerrada…", aseguró la mujer.

Y respondiendo el por qué demoró tanto en realizar la denuncia Basile dijo: "Quiero liberarme de toda esa carga que llevo desde hace unos años. Me da más tranquilidad soltar… Luego de esa situación Rago me enviaba videos tocándose… Quedé traumada y decepcionada porque me humilló, porque sabía mi vulnerabilidad", expresó.

La denunciante definió a pablo Rago como violento y machista considerando a la mujer como un objeto, marcando su poder. Espera que la justicia entienda su reclamo.