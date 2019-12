Qué dijo Wanda Nara sobre los consejos sexuales de Antonio Conte a sus jugadores

El DT del Inter concedió una entrevista al diario Francés L'Equipe, donde contó que le aconsejaba a sus jugadores sobre el sexo antes de los partidos o en competencias importantes.

Que tengan relaciones sexuales por periodos cortos.

Con el mínimo de esfuerzo.

Usar posiciones donde estén bajo sus parejas.

Que las relaciones sexuales sean preferiblemente con sus esposas, porque entonces no tienes que mostrar un gran rendimiento.

Sobre esto fue consultada Wanda Nara en una entrevista para la Cadena CR4 de Italia.

La esposa de Mauro Icardi, jugador del PSG confesó que "Mauro no hace nada antes de jugar, es muy profesional". Lo hace solo si sale todo bien porque si le fue mal "no me quiere ni mirar".

"Él está muy bien allí y marcando goles. Lo único que me interesa es su felicidad, y en el PSG está muy feliz", cerró la panelista de la TV Europea