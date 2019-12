Se estrenó la última de Star Wars: todo lo que hay que saber

Hoy se estrenó en los cines la última entrega de Star Wars. Bajo el título Episodio IX: The Rise of Skywalker se cierra el arco argumental con varias referencias a la primera trilogía de la saga. Tranquilo, que te vamos a avisar cuando lleguen los spoilers, así que podes leer tranquilo.

Con The Rise of Skywalker, Disney culminó el operativo para relanzar la historia de Star Wars, que también incluyó spin off que ya se encuentran disponibles en la plataforma de streaming que lanzó el gigante de los dibujos. Para buscar atraer a los fans descontentos con la decisión de George Lucas de que en Episodios I, II y III primen los efectos especiales de SGI más que el armado de set, el productor que contrato Disney, J.J.Abrams (el creador de Lost), mezcló el espíritu de las primeras tres entregas (Episodios IV, V y VI) con los avances actuales.

El resto es historia conocida. La música de la película estuvo en manos del maestro John Williams, que se encargó de darle su toque a todas las entregas de la saga, que en Episodio IX acentuó las similitudes con las primeras tres películas lo que automáticamente genera el recuerdo. La sorpresa más grande que deja esta nueva entrega es que el director decidió ponerle fin a las dudas sobre la profecía que marcó a toda la saga: la llegada de quien le dará balance a La Fuerza.

La forma en la que Abrams escribió el guión y dirigió el film no pasa desapercibido tampoco. Es que a lo largo de las más de dos horas que dura no hay prácticamente baches, toda la historia tiene los ribetes de un inicio, desarrollo y final; a lo que además se le suma que cada personaje tiene su chance de profundizar sobre él mismo. Esto último sobre todo por la historia lo que hizo que con pequeñas pinceladas de cada uno alcance para darles un cierre.

Hasta acá podes seguir sin leer spoilers

En cuanto a la historia, Abrams repite la fórmula exitosa de las primeras tres entregas. Tres personajes principales (Rey, Finn y Poe) deben liderar la ofensiva contra la Orden Final y su intento de volver a establecer en Imperio Galáctico. Para hacerlo contarán con la ayuda de Luke Skywalker, Leia Organa y Han Solo.

Las referencias a las primeras tres películas no terminan allí. La escena final repite una de las constantes de cada una de las tres trilogías: el protagonista principal observa el atardecer de los tres soles de Taootine. Donde todo empezó, todo termina da a entender Abrams.

También recurre a la reconversión al lado bueno de la Fuerza, como pasó con Darth Vader, cuando Kylo Ren, después de haber caído a la tentación del lado oscuro regresa al lado bueno. Para su reconversión juega un rol central Han Solo que se le aparece del más allá.

Finalmente ni Darth Vader, ni Luke Skywalker eran el elegido; la persona que destruiría a los Sith y le traería balance a La Fuerza. La propia Rey es quien termina con la secta de Darth Sidious y deja solamente el lado bueno de La Fuerza.

Pero ninguno de los giros de la película se compara con la revelación sobre el origen de Rey; es que la protagonista de la nueva saga es la nieta de Darth Sidious, el principal villano de toda la historia, y que había intentado entrenarla para que sea su sucesora luego de haber quedado al borde de la muerte después de ser derrotado por Vader.

Los fanáticos tendrán también la posibilidad de ver a Leia empuñando un sable de luz como también el regreso de muchos de los personajes centrales de las entregas anteriores. Si bien la crítica fue dura con The Rise of Skywalker, como fanático de la saga hay que ser fiel a uno mismo y remarcar que es un buen cierre a una gran historia.

Fuente: Big Bangs News