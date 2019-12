Anabel Pomaro denuncia a Jorge Pizarro

El Nueve decidió suspender a Jorge Pizarro, quien fue acusado por sus compañeras de "maltratar, denigrar y humillar a los trabajadores de la emisora"

El periodista desmintió las acusaciones y dijo que lo habían echado sin causa alguna y aseguró que hacía rato venía sufriendo destratos profesionales. Allí fue cuando Anabel Pomaro entró en escena a contar su experiencia:

"Hace poco volvía a recordar estas situaciones de violencia. Cómo olvidarlas? Hoy que Jorge Pizarro desmiente la acusación de misoginia y maltrato que motivó su despido siento que debo contarlas acá. #SeVanACaer Gracias a quienes denunciaron y a quienes les creyeron. Todo llega" comentó la periodista desde twitter, y siguió:

"Un día yo hablaba por teléfono con mi mamá. Jorge Pizarro me sacó el teléfono y le dijo 'Hola suegra. En cualquier momento a su hija le hago un pibe'. Era el movilero estrella del noticiero. Siempre que hacía estás cosas había algún jefe cerca. O compañerxs. Todxs se reían"

"Hace más de 20 años trabajé en un noticiero. Mi primer empleo en TV. Jorge Pizarro junto al que era mi jefe me llamaba desde la otra punta de la redacción. Decía 'vení piba' pero no quería 'nada'. Me decía 'ya te vi las tetas, ahora volvé a tu lugar así te miro el culo'".