El Indio Solari y su mala experiencia en Instagram

Con sus 70 años, el fundador de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, siempre genera expectativa cuando aparece en los medios justamente por ese perfil tan bajo que lo caracteriza.

En estos días el icónico músico pasó un incómodo momento en la red social Instagram. Al parecer “El Indio”, como todos lo conocen, decidió sumarse al mundo virtual y en sus primeros intentos no tuvo la mejor de las experiencias.

Con la intención de promocionar en primera persona su show dejó grabando un vivo durante dos horas sin darse cuenta. En ese tiempo, los seguidores pudieron escuchar a Virginia, la mujer del músico enojada y recriminándole al líder de Los Redondos el error de haber dejado durante dos horas expuesta su vida.

En minutos comenzaron los comentarios de los seguidores que no podías salir de su asombro: “esto es lo mejor que me pasó en el día”, “amo al Indio Instagrammer” y “Virginia cagando a pedos al Indio es lo mejor que me dio Internet”.

Días atrás el Indio había comunicado: “Les doy la bienvenida a mis cuentas oficiales en redes sociales. A partir de ahora podemos comunicarles todas las novedades de una forma directa y certera. Atención que habrá más noticias”.