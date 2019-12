Jimena Barón y Daniel Osvaldo acompañaron a su hijo Momo

Jimena Barón hoy es una figura vigente, no sólo porque su música gana espacios sino también por ser una influencer en cuestiones feministas y empoderamiento. Hace poco también pasó de ser independiente y producir sus propios espectáculos musicales a ser parte de Sony Music.

Acostumbrada a compartir, en sus redes sociales, cada segundo de su vida este fin de semana Barón sorprendió a todos sus seguidores al postear una foto junto a su ex pareja Daniel Osvaldo. El motivo que reunió a la familia fue el egreso de su hijo Morrison del jardín de Infantes. Un día antes la autora de La Cobra había escrito: “Mañana es el show de egresados del jardín de mi hijo. Si me siento vieja, bueno voy a llorar muchísimo ya me preparé psicológicamente pero sé que voy a fallar. Hijo voy a llorar, te voy a dar vergüenza ¿no?”.

A parecer la relación entre la pareja está mejorando por el bienestar del hijo en común y la tranquilidad de ambos. Hace poco, para el día de la madre, Osvaldo posteó un mensaje donde incluyó a Barón: “Feliz día a todas las madres en especial a las más importantes de mi vida” junto a varias fotos de su ex y sus hijos.

Luego de la fiesta en el jardín de infantes, Osvaldo se llevó a su hijo y Barón compartió con sus casi 7 millones de seguidores: “Después de estar deshidratada de llorar, de que mi hijo es grande, por ende yo también, mi hijo se retirará con su padre y yo por ende meta joda, meta guacha sí… ¡Sí las pibas!".