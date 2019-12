Thelma Fardín estaría en pareja con su mejor amiga

En un momento donde el nombre de Thelma Fardín se lo vincula directamente con Juan Darthés luego de la denuncia de la actriz, hace un año atrás, por violación, ahora la novedad es otra. En una entrevista periodística la actriz habló de su presente amoroso y se refirió a los rumores que la acercan a una de sus amigas.

Luego de unas confusas publicaciones en las redes sociales, la actriz habló con Catalina Dlugi (La Once Diez/Radio de la Ciudad) y dijo: “Estoy enamorada, no se puede saber de quién todavía porque si bien no soy de guardarme, pero los vínculos son de a dos y hay que respetar a la otra persona”.

La conductora fue al hueso y preguntó a Fardín: “¿Es verdad que estás de novia con tu mejor amiga? Y la actriz dijo: “Me río de los rumores, ahora me dijeron que salgo con mi mejor amiga porque decimos que nos amamos y nos morimos de risa” concluyó el tema.

Sobre la denuncia y pedido de Interpol de Juan Darthés comentó: “Estamos en el proceso, hay que ver qué decide Brasil si lo captura o no. Tiene pedido de captura por Interpol con alerta roja, ahí Brasil tiene que tomar una decisión política. Si realmente hacer efectiva o no la detención. Como no tiene convenio de extradición habría que ir a litigar a Brasil”, dijo Fardín.

A un año de la presentación del Colectivo de Actrices que la apoyó a la actriz para realizar la denuncia de violación por Juan Darthés opinó: “Todas nuestras heridas se pueden volver a abrir, nunca se puede dar por terminado algo, sería ingenuo decir que está cerrado del todo. He hecho un proceso de total resiliencia, nunca me sentí tan bien como en este momento”.