Claudia Galluci se quebró al hablar de su ex Carlín

La salud del actor de “Amigos son los amigos” nuevamente es crítica. Ahora Calvo sufre una fuerte infección respiratoria luego de que dos semanas atrás, presentó un sangrado urinario y un cuadro de sepsis severa secundario a una infección urinaria.

Siempre presente, Claudia Galluci, ex de Carlín y madre de Facundo (20) y Abril (13) contó cómo sobrellevan la situación y dijo: “Mis hijos están muy tristes, tienen mucha tristeza. Y no es por esta internación o la anterior, sino porque ya llevamos muchos años. Ya se cumplieron 10 años de este segundo ACV… Sabemos que el cuadro es irreversible. Esa enfermedad tiene un deterioro que se va a ir notando cada vez más. Lo que más me duele es ver a mis hijos tristes. Verlos llorar me pone muy mal, quisiera volver el tiempo atrás y cambiar todo, pero por algo suceden las cosas”, dijo entrevistada por el programa “Intrusos” (América).

Noticias Relacionadas Internaron a Carlín Calvo por una nueva infección

Además Galluci agregó: “Creo que de todo esto tenemos que sacar un aprendizaje. Sé que en mi lugar debe haber muchas personas a las que les sucede lo mismo. Es la vida, hay que enfrentarla, ver qué sucede con todo esto y darle la fortaleza que pueda. Sobre todo a mis hijos. Ellos son los que más lo necesitan”.

Internado en el Sanatorio de La Trinidad, Carlos Calvo siempre está acompañado de sus familiares y amigos que esperan una evolución por más pequeña que sea.

Noticias Relacionadas Carlín Calvo ya está en su casa

Fuerza!