El ataque de pánico de Karina Jelinek en vivo

Cuando se sentó en el sillón para comenzar con la entrevista, la modelo, dijo que se sentía mal y que necesitaba tomar agua. “Me dio taquicardia. Siento como taquicardia, chicos. En serio. Tengo la mano helada”, dijo.

Karina, contó que no había almorzado y que salió apurada de su casa. "Me siento mal, perdón chicos", dijo la modelo y se retiró del estudio acompañada por el panelista Daniel Gómez Rinaldi.

Noticias Relacionadas El blooper de Karina Jelinek en un desfile

Minutos después del episodio, el periodista Ángel De Brito publicó un video en el que se ve a Jelinek recuperada y tomándose selfies. "Gracias a Dios estoy mejor. Fue un ataque de pánico y no quería faltar a La jaula de la moda, donde trabajo. Enfrentar la situación es mejor. Tengo un equipo increíble que me apoyó y me ayudó", le respondió al conductor en Twitter.

Por su parte, el periodista Lío Pecoraro, publicó en sus redes que el incómodo momento de Jelinek fue por un problema personal. "Vivió un episodio horrible hace un tiempo. Su mejor amigo la estafó. Ella le entregó todos sus ahorros de años de participación en el Bailando y se los fumó. Muy triste, transita entre ataques de pánico, llanto y depresión", aseguró.

Noticias Relacionadas Karina Jelinek ubicó a un seguidor que quiso enfrentarla con Pamela David

Cabe recordar que la modelo protagonizó un episodio similar en Cortá por Lozano, donde pidió ir a un corte porque se sentía mal.