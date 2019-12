La particular educación de la hija de Emilia Attias y el Turco Naim

Con más de 10 años de pareja, el Turco Naim Sibara y Emilia Attias ya deben pensar el tipo de educación que eleigirán para su hija Gina de tres años.

Invitado al programa de Flor de Ve “Flor de Tarde” (Ciudad Magazine), el cómico reflexionó sobre la escolaridad de su hija con Attias y dijo: “Empieza el jardín en el Waldorf el año que viene, y después va a ir al Cristóforo Colombo. Como tenemos la nacionalidad italiana, va más o menos para ese lado. Son dos colegios muy luminosos”.

Ante esta afirmación, la conductora le dijo: “Los conozco los dos y tienen una muy linda formación. Prepárate porque te van a pelar el cu...”.

Naim, entre risas, dijo: “¡Piden de todo…Cuando me dijo Emilia lo que hay que pagar, le dije ‘busquémosle algo más de por acá’. Ja”, y agregó: “Gina es muy adaptable, muy divertida. Las nenas son más rápidas que nosotros. Ella siente que le hablan en otro idioma, se acerca y habla en inglés, dice ‘hello, I’am Gigi’. Es increíble. Estoy alucinado con la paternidad. Antes no me preocupaba mucho nada, no había lazos tan fuertes. En cambio, cuando está la nena pensás en ella y ya la vez grande… no sé. Si me vieran manejar ahora, no paso de 80 kilómetros por hora, ja. Cambia todo, y uno tiene la nena…”.

La filosofía de la enseñanza Waldorf tiene el objetivo de que cada niño despliegue su propia individualidad con ayuda de sus talentos y apoyándolo en sus dificultades. Y el mayor beneficio es que llegue a tener fuerza y criterios en la vida para guiarse a sí mismo con autonomía y de forma solidaria.