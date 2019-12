Nicole Neumann tendrá un programa a favor de los animales

Todos conocemos la fascinación de la modelo por los animales y, más de una vez, ha discutido por los malos tratos y fines comestibles que tienen muchos de ellos. Sin ir más lejos, el pasado 22 de noviembre Neumann criticó el menú de la boda de Pampita y Roberto García Moritán preparado con cordero y dijo: “No, no, malísimo. No me gustó. Cordero es bebito, Por un cordero me hice vegetariana, porque la mamá lloraba buscándolo por todos lados”.

Y sobre su nuevo proyecto dijo: “Muy pronto, en mi Insta TV se viene “Santuario de Animales”… ellos no tienen voz y yo sí, y una muy fuerte y no voy a callarme hasta que dejen de sufrir. Dicen ´ternera´y vos te imaginás ´milanesa´? Yo sé que muchos como yo, vemos un ser vivo, tan vivo que sienten como nosotros. Un bebé busca afecto, juegos y ser libre. No te lo pierdas”, cerró la modelo invitando a todos a ver su programa por la plataforma Instagram.

Se sabe que la modelo tiene en resguardo animales de varias especies para su cuidado, preservación y reproducción.