Antes de venir a la Fiesta del Sol, un artista reveló que quiere ser papá

Abel Pintos habló con Radio Metro y se animó a hablar de su vida privada. El artista que lleva 20 años en el mundo de la música siempre se mostró reservado en estos temas pero dejó una frase más que interesante. Es que luego de negar su casamiento con su actual pareja Mora Calabrese sostuvo que, "deseo mucho ser padre, en algún momento va a llegar el momento de realizarlo".

Este año justamente la revista Caras fue quien dio a conocer la mujer que acompaña hace años a Pintos en silencio, mientras él construye una carrera de éxitos girando por el país y América. "Muchas veces se dicen cosas porque hay curiosidad especial por las personas que son reservadas. Sinceramente los del casamineto no es algo que vaya a pasar en lo inmediato" dijo Abel en el programa Perros de la Calle. Pero de lo si habló mucho es de su interes por terminar la escuela algo que vio truncado por su inicio en la música apenas cuando tenía 12 años.

"Estoy estudiando para terminar a través de internet. Es muy accesible y el nivel de exigencia no es alto", sostuvo Pintos. Además agregó, "por ahí me pasa que voy y les cuentos algo a mis amihos y me dicen: 'y si, boludo, obvio', pero yo siento que estoy descubriendo cosas maravillosas". Abel Pintos volverá al escenario mayor de la Fiesta Nacional del Sol el próximo 25 de febrero, justamente el día que se inaugura la celebración. Será su tercera oportunidad que el cantante este en la fiesta.