El accidente de Noelia Marzol que calentó "PH"

El sábado fue el último programa del exitoso ciclo que conduce el ex CQC Andy Kustnezoff en la pantalla de TELEFE que durante todo el año compitió con la Noche de Mirta obteniendo muy buenos resultados.

Entre los invitados estuvo Cristian Castro que se fundió en un apasionado beso en la boca con Graciela Alfano. Mientras esto pasaba la Modelo y Bailarina Noelia Marzol saltó sobre su mismo lugar y sin querer su sensual vestido le jugó una mala pasada ya que dejó ver completamente sus pechos de manera fugaz, ya que advirtió la situación rápidamente y se cubrió con sus propios brazos y manos.

Todo sucedía mientras los invitados entonaban la canción "Lloviendo Estrellas" de Cristian Castro y se vivió una euforia inesperada.

Andy advirtió la situación y le preguntó a la ex participante del Bailando "¿Estás bien?, yo no vi nada" a lo que la modelo respondió que pedía expresamente que se borre esa parte, que se edite. Algo que evidentemente no pasó porque será el momento mas recordado de la finalización del ciclo, mas allá de los testimonios que durante el año dieron que hablar de cada uno de los invitados.

Según publican los portales aparte del vestido sensual la bailarina no tenía ropa interior lo que ratoneó a mas de uno.

