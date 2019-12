Cinthia Fernández no pudo ir a recibir su premio Martín Fierro Digital

Esta semana se entregaron los premios Martín Fierro Digital 2019 y muchos influencers de las redes no se perdieron el evento en el que fueron ternados y los más afortunados, premiados.

Pero no fue el caso de Cinthia Fernández, que si bien estaba en la terna de Estrella Digital, ganó pero no pudo recibir el premio porque no fue invitada a la ceremonia. Así lo hizo saber a través de una historia en su cuenta de Instagram en donde agradeció y explicó la situación.

La ex participante de Showmatch (Canal 13) dijo: "Les agradezco a la gente del Martín Fierro Digital que me dieron un premio, pero se olvidaron de invitarme. A mí sola me pasa. Una vez que me dan un premio y no me invitan ¿Están todos locos?".

Sin quedarse callado, Luis Ventura el actual presidente de APTRA le respondió en el programa Infama Recargado (América): "Me vuelve loco la gente que no ve el esfuerzo, te equivocas un milímetro y no distinguen todo lo demás. En la vida y en una fiesta pasan cosas…Yo también puedo meter el dedo en la llaga y revolver, y no lo hago. Y veo que sale a pegar gente que teóricamente es del palo, que uno reconoce y a la que se le tiene cariño".

Y continuó: "La fiesta se hizo porque este corajudo (señalándose a él), sabiendo que no se podía ir contra Navidad, se la montó al hombro en diez días, contra viento y marea, porque no quería que los premios se entregaran en junio…Lo único que escucho es gente que se queja y la queja viene de gente que uno quiere", cerró.