La mega fiesta de los 140 años de Bianchi y su esposa

Si bien ya lo venían anticipando con un divertido video que publicaron en las redes en noviembre, Carlos Bianchi y su esposa Margarita Pila celebraron la suma de sus años con una mega fiesta bajo el sol del sábado.

En un campo exclusivo de General Rodríguez todos los invitados tuvieron la condición de ir vestidos de blanco, tal como lo pidieron los cumpleañeros en su invitación y entre los presentes estuvieron: Juan Román Riquelme, Roberto Moldavsky, Guillermo Coppola, Chiche Almozny y Hugo Basilota dueño de la empresa Guaymallén, entre otros.

La celebración se realizó en una imponente casona roja, en donde los invitados fueron recibidos con un exquisito menú y todo tipo de bebidas.

La invitación a la fiesta, fue el video que la pareja subió a las redes: “Ay Carlo se acerca la fecha”, decía Margarita y luego Carlos respondía: “Y qué hacemos con los invitados”, luego con una divertida parodia cantaban “Yo no quiero media novia” de Palito Ortega, “Zapato Roto” de Los Náufragos y “Será que no me amas” de Luis Miguel, con un cierre espectacular de “Una Cerveza” de Ráfaga.

Felicidades!