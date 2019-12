Michael Bublé relató la escena que le hizo Luisana Lopilato

En una reciente entrevista a Michael Bublé, en el The Graham Norton Show, el cantante relató una anécdota sobre una escena de celos que le hizo la actriz argentina Luisana Lopilato.

Al ver por primera vez el videoclip de la canción Love Yoy Anymore. Bublé relató la reacción de su esposa: “Lo miró un momento, y les juro que esto es verdad y no me lo estoy inventando, se giró y me dijo: ‘¿Quién es esa zorra del vídeo, Mike?. Yo solo estaba en la playa con una chica, y no hice nada. Como mucho le di la mano mientras rodábamos. Pero ella me contestó muy seria: ‘Bueno, la cuestión es que te hizo sonreír, ¡y de verdad!’. Al parecer (Luisana) conoce mi sonrisa ‘de verdad’ y la sonrisa ‘de cara de culo’ que pongo en la alfombra roja”, confesó Michael.