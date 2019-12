Roció Oliva develó la estrategia para separarse de Maradona

Si bien mantienen una buena relación, Rocío Oliva y Diego Maradona ya no están juntos. Esto quedó más que confirmado, cuando ambos se taparon los tatuajes con sus nombres que tenían sobre su piel y, que en algún momento de amor, se habían hecho con la promesa de amor eterno.

Con rumores de una nueva pareja, Oliva fue entrevistada por Lío Pecoraro para Crónica TV y dijo: "Estoy en una nueva relación. Me pude permitir conocer a alguien después de tantos años. Por el momento es todo muy relajado porque no es momento de ir a fondo. Por ahí puede sonar mal, pero creo que esto es un trampolín para despegar de una situación. Con esta persona me decidí y me animé a dar un gran paso". Y agregó: "No es que yo me enamoro en la esquina, a mí me cuesta muchísimo. Por eso estuve los años que estuve (con Diego) y siempre aposté más allá de todo”.

Durante la entrevista Pecoraro preguntó: "¿Es verdad que antes de decidir alejarte en esta última etapa le hiciste hacer una especie de chequeos para demostrar que cuando vos lo dejabas, lo entregabas en un buen estado físico y mental?", y ella sin titubeos respondió: "Sí, eso es verdad. Lo hice justamente por las cosas que se estaban hablando en ese momento de que él no estaba bien de salud. Diego está bien. Los médicos dicen que no tiene ningún problema. Me aseguré de tener esas pruebas porque después es muy fácil decir 'con esta persona estaba mal'".