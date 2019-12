Se agranda la familia de Pedro y Paula

Lo que muchos sospechaban y, hasta algunos, sabían salió a la luz para Navidad. Y es que la modelo Paula Chávez posteó una foto en su cuenta e Instagram y contó que está feliz y embarazada de su tercer hijo.

Luego de la renuncia de Chávez a la obra que encabeza su marido, “Atrapados en el museo”, fue el periodista Ángel De Brito el primero en lanzar el rumor de este embarazo que finalmente la modelo se encargó de contar: “Esta banda se agranda… ¡¡¡Llenos de amor y más juntitos que nunca!!! En un día muy especial... Vamos a ser 5. Te amamos y bancamos en todas Pedro Alfonso. ¡Son mi vida!". La frase estuvo acompañada de una tierna foto de Paula junto a sus hijos Olivia de 6 años y Baltazar de 3 en Navidad.

La pareja hace tiempo que venía cuidándose de comunicar la noticia. Hace unas semanas en el programa “Pampita on line” (Net TV) Agus Peñalva le preguntó a Pedro Alfonso si serían nuevamente papás y él respondió: "Eh... yo me guio por lo que dice Paula. Todavía no me enteré, digamos. La vi que puso un texto, se comunicó y respeto la decisión de ella, la acompaño y todo lo que quiera contar o no contar, yo voy a hacer el primero en apoyarla y acompañarlo"… ¿Cuál sería mi reacción? Estamos para agrandar la familia. Uno más, por lo menos, podría ser. Creo que nos podemos acomodar”, cerraba Alfonso muy prudente.