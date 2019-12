El plan de Mirtha para estar en Mar del Plata aún sin programa

A Mirtha Legrand no le quedó otra, este verano, que aceptar no hacer sus famosos almuerzos en plena temporada de Mar del Plata. Aun así la mediática no quiso quedarse en su casa e ideó un plan para estar muy cerca de los famosos sin necesidad de estar al aire.

Si bien Mirtha tiene confirmado, por parte de Canal 13, retomar sus programas el 7 de marzo de 2020, la diva ya tiene su agenda de verano bien organizada. Llegará a Mar del Plata el próximo 10 de enero y será parte del icónico desfile Mar del Plata Moda Show que organiza Vidal Rivas Producciones todos los años.

Luego, Legrand se instalará en la costa como una turista más para disfrutar de los espectáculos y visitar a sus amigos en temporada. También se supo que tiene planeado organizar cenas con amigos en el mismo hotel en donde hacía su programa.