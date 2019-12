Marley confesó que quiere enamorarse

Con una personalidad única, Marley reparte alegría por donde va al igual que su hijo Mirko. Con muchísimos proyectos televisivos para el verano y para el año que viene, Marley fue entrevistado por Pronto y sorprendió con su confesión.

El padre de Mirko dijo: "Estoy solo. Como a todo el mundo, claro que me encantaría encontrar el amor pero eso se tiene que dar de manera natural y hoy en día mi foco está puesto en Mirko…Ya no tengo energía para eso. Tampoco me da llevar gente a mi casa, estoy mucho más tranquilo porque mi casa es ahora también la casa de mi hijo y no resulta tan sencillo".

La llegada de un hijo a la vida de Marley no sólo cambió la suya, sino la de la familia entera: "Mi mamá estaba atravesando un problema de salud y cuando le conté que iba a ser padre, fue como una rehabilitación instantánea y a los meses estaba bien. Le hacían chequeos y a los meses ya había desaparecido todo. El amor produce esa curación y esa especie de milagro", concluyó el conductor.