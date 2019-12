Angie Balbiani contó un dato íntimo de Pico Mónaco

No está demás decir que el 2019 fue el año de Pampita Ardohain porque conoció a Roberto García Moritán, se enamoró, se comprometió y se casó. Luego del regreso de la breve luna de miel, apareció su ex niñera y la demando civil y penalmente. Pero hablando del tema “hombres”, el perfil empresario no fue el que siempre le gustó a la modelo y para remarcarlo, su amiga Ángeles Balbiani, rememoró a uno de sus ex, Pico Mónaco y una anécdota que lo mandó al frente.

La panelista del programa de Jorge Rial dijo: “Quería contar una interna. Cuando Caro se pone de novia con Pico, yo tenía mi álbum de casamiento, porque cuando me casé con el padre de mi hijo, la invité a Luisana Lopilato y, en ese momento, su novio era Pico… terminó viniendo a mi casamiento y aún guardo una foto siniestra de los peinados, porque tal como ustedes dicen, él cambió muchísimo su estética”.

Antes de conocer a Pampita, Mónaco tenía un estilo mucho más descontracturado y ligado a su actividad con el tenis. Sin embargo hoy lo visten marcas de primera línea y es todo un Don Juan.

Mientras tanto, esperamos ansiosos que Balbiani muestre su álbum de casamiento…