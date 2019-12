Flavio Mendoza y su tremenda frase contra Antonio Gasalla

Hace unas semanas Antonio Gasalla, en medio de una entrevista en el programa “LAM” (Canal 13), dijo que Flavio Mendoza fue padre porque compró a su hijo, en referencia al método de subrogación por el que nació Dionisio.

Pasaron los días, ambos hicieron entrevistas hablando de lo sucedido, hasta que ayer Flavio Mendoza en medio de un móvil de “Pamela a la Tarde” (América) desde Villa Carlos Paz dijo: “Yo me banco todas. A mí me puede decir cualquier cosa, pero al nene no. Te sigo hasta la tumba… ¡Y falta poco!... Es humor. Acaso no dice en su carta que es todo humor. Mi obra es Un estreno, Un velorio… ¿Por quién creen que se llama así la obra?”.

Noticias Relacionadas Griselda Siciliani se sacó el corpiño en las redes

Y para terminar la entrevista Flavio dijo: “No me ofendió a mí, sino a un niño, un bebé. Meterse con algo tan puro y tan sano como es un nene habla de él. Eso habla de la persona… No quiero seguir la pelea mediática en la televisión y por eso se va a encargar el abogado”.