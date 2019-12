Luciano Castro no se enteró que Pampita le pidió disculpas

Instalados en Mar del Plata, Luciano Castro y Sabrina Rojas disfrutan de la familia y de la obra “Desnudos” que protagonizan junto a un elenco de jóvenes actores.

En un móvil, desde la Ciudad Feliz, con el programa “Intrusos” (América) Luciano Castro junto a Gonzalo Heredia promocionaron la obra y comentaron cómo fue el estreno luego de la postergación por la enfermedad de la pequeña hija de Gandini y Heredia.

Como era de esperar, el tema de la viralización de las fotos hot de Castro, se metió a la entrevista y contó lo molesto que se había sentido por los comentarios de Carolina Pampita Ardohain en su programa de Net TV.

La modelo dijo al ver las fotos: “¡Epa! No sabíamos estos encantos de Luciano Castro. ¡Qué bien que está! Si esto está así, no quiero pensar cómo se puede poner. ¡Qué bárbaro! ¡Muy bien, Sabrina! ¡Muy bien! ¡Y muy bien Luciano también!".

Pampita luego se enteró que sus declaraciones habían molestado a Sabrina Rojas e hizo un mea culpa por haber tomado el tema tan a la ligera.

Con respecto a lo sucedido, Castro opinó en el móvil de “Intrusos”: "Cuando veo a esta gente hablando con liviandad y haciéndose una panzada, me causa gracia, ni siquiera me causa bronca. Pero no comprendo dónde están las equivalencias, porque después dicen 'no hablen de mí, no hablen de mis hijos, tengo una familia'".

Entonces fue Guido Záffora quién preguntó a Castro si no le habían bastado las disculpas de la modelo y el actor respondió: "A mí no me pidió disculpas, pero si las hizo bienvenidas sean. A ver, yo no estoy enojado con nadie… Si me pidió disculpas, no me enteré. Y si son sinceras las disculpas, se las acepto”, concluyó al actor.