“Me faltó ser menos boluda”, el balance de Karina La Princesita en fin de año

Como todos saben, fin de año es la época de balances y autorreflexión. Y Karina La Princesita no quiso ser menos y luego de un año de mucho éxito en su carrera musical tanto se animó a participar en “Showmatch” (Canal 13) de donde se fue como subcampeona y con un sabor amargo.

Así es que Karina no temina el año de la mejor manera. De hecho, en sus redes sociales, realizó un balance que, por su exceso de honestidad, dejó a varios con la boca abierta.

En su cuenta de Twitter la cantante escribió: "Qué declaraciones interesantes que suelo hacer. ¿Balance de 2019? Me faltó ser menos boluda".

Esta afirmación ¿será un palo para la producción del programa de Marcelo Tinelli? Porque al finalizar el ciclo Karina, no se fue en los mejores términos del programa. La cantante fue eliminada en el voto telefónico contra Nico Occhiato, pero varios de sus seguidores le informaron que no pudieron votar por ella porque sus mensajes no eran recibidos por el sistema.