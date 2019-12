Josh Brolin intentó broncearse el ano y no le salió bien

El actor intentó sumarse a la tendencia del "buthole sunning", pero salió absolutamente todo mal. En las redes, el artista compartió una imagen de un hombre bronceandose el ano, con una descripción comentando que fue lo que le sucedió.

"He probado eso de tomar el sol en el perineo de lo que tanto he oído hablar y mi consejo es que NO lo hagas tanto tiempo como lo hice yo" comenzó.

"Mi agujero fruncido está locamente quemado e iba a pasar el día de compras con mi familia. En cambio, estoy utilizando hielo, cremas de aloe vera para las quemaduras debido a la gravedad del dolor" dijo Josh y continuó

"No sé quién carajo pensó en esta estúpida mierda, pero que te jodan a ti. En serio" Finalizó el actor