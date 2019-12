Melina Lezcano enojada por un comentario sobre su vagina

Melina Lezcano tuvo que pasar por un momento desagradable en las redes, pero supo perfectamente como llevarlo. La cantante subió una foto súper sensual en bikini, con el objetivo de promocionarla. La foto fue tomada desde un ángulo contrapicado, y es por eso que su pelvis se destacó en la imagen, y eso fue lo que le dio pie a un hombre para comentar una atrocidad:

"Yo me pregunto, se muestran así con la con.... en primer plano y si le decís algo, sos un acosador... decidan: o les gusta mostrar y te arriesgás a cualquier grosería, o no te mostrás más así viejo... a estas minas no hay por... que les venga bien", indicó @catana6909, obteniendo además diez “me gusta”.

Sin pensarlo dos veces, la artista le respondió: Sin reparos, "¿Qué dice? Yo no me arriesgo a nada, me muestro como se me cantan los ovarios. Vos, en cambio, te arriesgás a quedar como un machirulo asqueroso con este comentario. Retrógrado", disparó.