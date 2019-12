Mariana Genesio confirmó que está en crisis con Nicolás Giacobone

En un año lleno de trabajo por su protagónico en “Pequeña Victoria” (Telefé) y un reconocimiento especial de su participación en “El Marginal”, Mariana Genesio Peña disfruta de su creciente fama y talento. Pero no todo es color de rosa porque recientemente confirmó que entre ella y su pareja Nicolás Giacobone no está todo bien.

En una entrevista en el programa “Confrontados” (Canal 9) Genesio habló de su presente laboral y dijo: “Es un año súper importante. En lo profesional, fuerte. Estoy muy contenta. Estoy acá, rodeada por mis compañeros, actores, con lo que compartí trabajos re lindos este año, como El marginal, Pequeña Victoria y otras cositas. Voy terminando un año fabuloso”.

Consultada sobre la crisis con su novio, la actriz respondió: “sobre la separación con Nicolás no hay nada anunciado, no tomamos ninguna decisión pero estamos transitando por un momento especial. Eso es todo lo que tengo para decir. No es un lugar en el que me sienta cómoda hablando…”.

Nicolás Giacobone es un guionista argentino y uno de los cuatro ganadores del Oscar al mejor guion original en 2014 por la película Birdman.