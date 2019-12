Angie Balbiani confesó que en “Rebelde Way” se burlaban de ella

Con la inminente llegada de la serie “Rebelde Way” a la plataforma Netflix los protagonistas comenzaron a aparecer en los medios y no faltaron quienes tuvieran feos recuerdos de esa época. Fue Angie Balbiani, actual panelista del programa que conduce Jorge Rial en América quien tiró la primera piedra.

En una entrevista al portal de noticias “Infobae” Balbiani reconoció lo mal que la pasó, en algunos momentos de las grabaciones, por las burlas de sus compañeros de elenco cuando interpretaba a Felicitas Mitre.

En la entrevista dijo: "En el elenco de Rebelde Way tuve problemas de bullying. Era doloroso que algunos compañeros me hicieran sentir mal. Yo trataba de que no me importara".

En una época donde no era moneda corriente este tipo de discriminación, Angie Balbiani no se lo comunicó a la producción de Cris Morena pero sí a su familia en donde encontró la contención.