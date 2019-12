Ventura asegura que Viviana Canosa y Alberto Fernández están juntos

Hace unos días que este rumor está dando vueltas por las redacciones de todos los diarios y aunque al principio se lo tildó de mentira u operación, en las últimas horas volvió a recobrar fuerza. Quien lo trajo de nuevo al tapete fue el periodista de espectáculos Luis Ventura quien aseguró que Canosa y Fernández estarían comenzando una relación.

En una charla entre Luis Ventura y Ángel De Brito, el conductor de América dijo: “Tengo entendido que sale con Alberto Fernández, eso es lo que yo escucho. Según ella no lo es… Yo no le creo todo a todo el mundo, porque también le preguntaron a Alberto Fernández y dijo que eligiéramos mejores candidatos”.

Hoy el presidente electo se encuentra en pareja con Fabiola Yáñez periodista y actriz oriunda de Río Negro a quien conoció cuando ella lo entrevistó con motivo de su tesis universitaria sobre la relación interdiscursiva que hubo entre el Grupo Clarín y la gestión de Néstor Kirchner entre el 2003 y 2007.

Viviana Canosa, por su parte, confirmó el mes pasado la separación de su esposo Alejandro Borensztein. Consultada sobre los rumores, la periodista dijo: “La verdad que me dio vergüenza ajena y mucha incomodidad. Me podrían haber relacionado con Miguel Pichetto que lo entrevisté la misma cantidad de veces que a Fernández. Me incomoda, pero yo lo siento como una campaña, porque me parece raro… me extraña mucho porque yo lo invito a Mauricio Macri tanto como a Alberto. Yo invito a todos los candidatos, lo hago personalmente y genero un vínculo con ellos y con todos los periodistas”, aseguró la conductora de Nada Personal (Canal 9).

¿Existirá tal romance?.... veremos