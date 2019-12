Diego Latorre lanzó una advertencia contra Julieta Biesa

Diego Latorre se ve involucrado en un gran drama con Yanina Latorre, ya que ella declaró que se separaron, justo después de los rumores de infidelidad con la vedette trans Julieta Biesa.

Julieta aseguró que Diego le habría ofrecido sexo en un hotel, después de haber estado persiguiéndola con su camioneta. Luego, se filtraron varios audios que Diego le habría enviado.

Latorre se enojó y dejó su perfil bajo de lado, rompiendo el silencio en radio Mitre. "Todo falso. Voy a ir directamente a lo legal, ya no saben como difamar. Estas cosas no las voy a tolerar. Voy a iniciar acciones legales", aseguró en referencia a Biesa.

Yanina también negó la infidelidad. "Me da mucha gracia. Yo no puedo explicar lo que no es mío. Sobre la vedette trans es un delirio, un invento de una chica que necesita prensa. No me molesta. No sabemos si los audios son de ahora. Igual no le pregunté, no me interesa, estamos separados. Si el queire mandar audios, tener cuarenta minas y garcharse a veinte esta noche, problema de él. No nos juramos fidelidad", dijo en Los Ángeles de la Mañana.