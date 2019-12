El peor momento de la luna de miel de Pampita y Moritán

Hace días los flamantes esposos regresaron a la Argentina a retomar sus actividades e iniciar una vida juntos, pero de a poco se van conociendo algunos inconvenientes por los que pasó la pareja durante su luna de miel.

La modelo comentó en su programa “Pampita on line” de Net TV, que cuando estuvo en Montmartre, un famoso barrio francés, sufrió el robo de su celular: “Me robaron el celular de dentro del abrigo. Un experto debe haber sido, fue así. Se solucionó rápido. Fue en Montmartre y cuando me dí cuenta ya no estaba el teléfono…”.

Carolina Ardohain dijo que afortunadamente el celular robado contaba con todas las medidas de seguridad necesarias para evitar la obtención de datos privados, claves, cuentas bancarias, fotos, entre otras cosas importantes.

Si bien ese no fue un buen momento, la jurado del Súper Bailando minimizó lo sucedido y terminó diciendo: “No pasó nada, se bloquea instantáneamente y en ese momento no nos importaba nada”.