Luego de siete años de trabajo ininterrumpido, Fernando Carlos fue desvinculado de ESPN y aclaró que fue una decisión exclusivamente de la señal deportiva.

Desde 2013, cuando dejó Fox Sports para trabajar en el canal internacional de deportes, Carlos tuvo una carrera ascendente y fue reconocido en muchos ámbitos por su compromiso y profesionalismo.

Ahora, fuera de lo que fue su “casa” durante los últimos años, el periodista escribió en su cuenta de Instagram: “Por decisión del canal, después de 7 años dejo de pertenecer a ESPN. Quiero agradecer por la oportunidad que me dieron de hacer lo que me gusta. Me llevo lindos recuerdos, muy buenas experiencias y muchas relaciones humanas”.

Lejos de mostrarse enojado por la decisión, Fernando Carlos agregó: “Gracias a todos aquellos que me facilitaron el día a día (periodistas, productores, camarógrafos, editores, maquillaje, personal de limpieza, los chicos del bar). Muuuuuuuucha calidez humana de todos estos sectores… En lo personal: golpeado, trsite, con impotencia, pero siempre siempre para adelante! La pelota nos mantendrá en contacto. Y como dice Miguel Ángel Russo: Son decisiones”.