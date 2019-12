Juan Minujín interpretó a Jorge Bergoglio

Este próximo 20 de diciembre, la plataforma Netflix estrenará la película “Los dos Papas” que explora la relación entre el Papa Benedicto y el Papa Francisco, la transición entre los líderes más poderosos detrás de los muros del Vaticano abordando el nuevo camino para los fieles católicos.

Y fue Juan Minujín, el actor convocado por Fernando Meirelles para interpretar a Jorge Bergoglio joven. Entrevistado por Verónica Lozano en “Cortá por Lozano” (Telefé) el actor habló del desafío y dijo: “Me puse a estudiar sobre la vida de Bergoglio porque no soy religioso, así que tuve que leer mucho y me reuní varias veces con el Padre Octavio, que es jesuita y me contó muchas cosas sobre el actual Papa, sobre el protocolo de las misas”.

Sobre lo que fue descubriendo a través del proceso de la creación del personaje Minujín agregó: “Es una vida muy extraña la que tuvo Bergolgio y me sorprendió el cambio que tuvo entre sus años en Buenos Aires a la agenda actual que maneja siendo ya el Papa Francisco, con los refugiados, el cambio climático y tantas cosas más. Yo no sabía ni el Padre Nuestro, ni siquiera hacerme la señal de la cruz”, contó el actor.

Sobre el argumento de la película el actor confirmó estar muy entusiasmado por el hecho de trabajar junto a Pryce y Hopkins y dijo: “Tiene dinámica, es entretenida, divertida y los actores principales están espectaculares… vi el film terminado por primera vez en el Festival de Toronto y me encantó porque es un proyecto desafiante”.