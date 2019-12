La asquerosa técnica de Analía Franchín para descubrir infidelidades

La panelista participó en Pasapalabra, y le tocó responder sobre la época de celo de los animales, por lo que terminó hablando de sus propios celos.

Después de decirse celosa a si misma,expresó: "Ahora estoy mucho mejor de los celos. Hice cosas que no se pueden contar, hice disparates que no se pueden contar al aire porque hago una investigación corporal", dijo, y le provocó intriga al conductor, que quiso saber más.

Noelia Marzol, quien estaba compitiendo contra Analía en el juego, lanzó intentanto adivinar: "Huele y prueba"

A lo que después de un momento de duda, sin saber si decirlo o no, Analía respondió: "Tiene razón. Oler un perfume de mujer no es el problema, el problema es si vos después de todo un día de trabajo llegás y en las partes que no llega el sol tenés olor a limpito, a jabón... Y ojo que si tenés muy afilada la nariz podés llegar a encontrar vestigios de látex", lanzó, y dejó a Ivan pasmado.