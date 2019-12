La escena de sexo de Tomás Fonzi y Gastón Sofritti

La serie protagonizada por Laura Fernández y Tomás Fonzi trata sobre vida de una pareja aburrida y estancada en la rutina en donde el deseo, cada vez es menor y surge la necesidad de probar una nueva forma de relación.

En este contexto, los protagonistas de la seria viven nuevas experiencias es ahí en donde se cruzan los caminos de Lucas (Fonzi) y Diego (Sofritti) quienes tienen un encuentro sexual.

Luego de la jugada escena, Tomás Fonzi al saber de los nervios que pasó Sofritti en el rodaje de la toma dijo: “Gastón me halaga mucho porque se puso nervioso. Esa situación es producto de una charla que lleva al personaje de él a comprobar empíricamente qué sucede con el mío. Eran ellos con la guardia baja, medio borrachos, y de repente qué pasa con algo que te genera intriga pero no te animás a experimentar".

Consultado sobre cómo se sintió al actuar a nivel más íntimo con otro actor Fonzi agregó: "A mí me pone mucho más nervioso con una chica, porque con una actriz mujer la situación implica ser mucho más preciso, no enviar segundos mensajes. Con Gastón era a jugarla sin miramientos porque estaba clarísimo todo. Con una actriz también pero hay que estar más alerta de cuidar la situación. En una escena de intimidad me viene la imagen de mi mujer cuando la vea…”, culminó.