Moria Casán y su romance sin sexo

Hace poco tiempo, y después de unas breves vacaciones de La One, nos enteramos que la conductora de “Incorrectas” (América) estaba relacionando con un señor de otro país. Finalmente fue la mismísima Moria quien blanqueó la relación al confirmar que su nueva conquista era un artista plástico llamado Humberto Poidomani.

Si bien la capocómica no quiere calificar como “novio” al también empresario la relación está más que confirmada. Entrevistada por Cora Debarbieri sobre el tema, Casán respondió: "Sí, estoy con un hombre muy importante, con un hombre estupendo, pero (lo nuestro) es un intelectualismo tántrico. Él vive en Miami, pero ahora me voy a encontrar porque es artista plástico y va a exponer en Florencia y en Roma… Decir mi novio me da cosa. Me da cosa porque yo soy casada, soltera, viuda, divorciada y he sido amante. Pero lo conozco hace mucho, él ha producido muchas obras. Me lo presentó Graciela Borges. Estamos muy bien".

Con respecto a cómo vive la intimidad con su nueva pareja, Moria dijo: "No tenemos sexo. Esto es tántrico e intelectual. Nosotros superamos el sexo, hemos hecho de todo los dos. Así que estamos con otra onda, ahora el contacto es cerebral, son orgasmos cósmicos. Hay que darle a esto (se toca la cabeza), no necesita pastillita azul, ni nada. Son orgasmos intelectuales. Fifamos con el cerebro, que es el órgano más importante".