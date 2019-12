Condenaron al Gigoló Javier Bazterrica por estafar mujeres

Finalmente se hizo justicia en el caso del mediático que estafó y robó a cinco mujeres entre el año 2009 y el 2015. La justicia condenó, este viernes, a dos años y medio de presión en suspenso al personaje mediático que engañaba mujeres. Si bien no va a ir a prisión deberá cumplir determinadas condiciones que de lo contrario lo llevarían a la cárcel.

Bazterrica fue conocido en el mundo del espectáculo porque estafó a Adriana, la hermana de Flavio Mendoza. Ella relató: "Lo conocí por Facebook, chateamos, me pareció interesante, divertido. Salimos cinco meses, y convivíamos. A los dos meses de estar juntos, me di cuenta de que todo lo que decía no era verdad; me hacía ruido. Pero tienen un manejo tal que te convencen, te dan vuelta las cosas. Es un psicópata. Si le hacías una pregunta que no le gustaba, se ofendía. A mí me estafó con 5000 dólares que le di para que los pusiera a trabajar y nunca me los devolvió".

El periodista Ignacio González Prieto de TN, que cubrió el caso dijo: "La Justicia dio por probado que estafó y le robó a cinco mujeres, entre 2009 y 2015. No se desarrolló un juicio oral y público, hubo un juicio abreviado. El Gigoló reconoció su culpabilidad y el fiscal pactó con el abogado una pena inferior a la que le corresponde".