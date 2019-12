La dura batalla de Batistuta por volver a caminar

El “Batigol,” junto a su hijo Thiago, participaron esta semana del programa de Telefé “¿Quién quiere ser millonario? Allí el futbolista relató a Santiago del Moro la dura pelea que, cada día, tiene que dar para volver a caminar.

Batistuta participó del programa de preguntas por una causa benéfica: “Vine con Norma Viola, que es la presidenta de las Damas Voluntarias del Hospital de Reconquista. Es un grupo de amigas que trabaja desde hace treinta años. Dan todo, hasta lo que no tienen. Hago torneos de golf desde hace tres años a beneficio de ellas, pero este año no pude, así que tenía que pedir

ayuda. Y vine a pedir ayuda acá”, dijo el ex futbolista.

El motivo por el que Batistuta no pudo ayudar fue por una operación que debió hacerse años atrás y que se venía postergando. Finalmente pasó por el quirófano porque de lo contrario podrías haber quedado inmovilizado: “Yo dejé de jugar porque los tobillos no me daban más. Si me hubiese cuidado un poco… Llegó un momento en que quería que no me duela más. Estuve muy complicado, mi problemas es que no tengo cartílago, no tengo tendones, nada y era muy complicado caminar. El año pasado llegué a caminar muy poco, dejé todo lo que hacía…” dijo entristecido.

Hace tres meses, el ícono del fútbol argentino, se operó nuevamente en Europa, y se recupera lentamente. Relató que le cuesta mucho ver el comienzo de un partido de la selección nacional porque le ganan los nervios y la ansiedad: “No puedo ver el momento del himno cuando juega la Selección. Es muy fuerte. Me levanto y me voy al baño o empiezo a mirar el partido diez o quince minutos tarde”.