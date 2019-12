Thlema Fardín denunció que fue acosada en la calle

La militante de los derechos de las mujeres, la actriz relató que sufrió múltiples acosos en la calle y lejos de quedarse callada comentó lo vivido en una serie de videos que subió a sus historias de Instagram.

“Acabo de llegar a mi casa después de caminar unas diez cuadras y descubrí que no es que dejaron de decirnos cosas por en la calle, no es que dejaron de gritarnos y de decirnos las porquerías que se les cruzan: era invierno… ahora que es verano y ven piel y piernas parece que no se pueden contener… ¿ Podés creer che?” comenzó diciendo la actriz con tono irónico.

Y agregó: “lo loco es que después de una situación muy horrible con un tipo en una camioneta, de la que anoté la patente pensando que puede llegar a servir de algo, una situación muy horrible en la que por suerte saltó una mujer que caminaba en la misma cuadra que yo – porque ahora tenemos eso por suerte- a la cuarta vez que me chiflan, me fijo si tengo enganchado el vestido. Sí, para ver si yo estaba mostrando algo de más, ¿Podés creer que pensé en eso?... por suerte enseguida comenzó a sonar en mi cabeza la canción chilena ´Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía´. Todavía nos queda un montón de trabajo por hacer, pero quería compartir esto más allá de lo horrible que sigue siendo salir a la calle… nos tenemos”, finalizó Fardín comprometida con la causa de defensa de las mujeres.