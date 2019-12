Federico Bal se quebró en vivo por la muerte de su padre

Santiago Bal murió hoy 9 de Diciembre a las 13:00 hs, en el IMAC. Santiago Bal junto a su familia, dieron declaraciones de como estaban sintiéndose en el momento.

Comenzó Carmen Barbieri, diciendo "Uno siempre tiene esperanza de que salga adelante pero esta vez el cuerpo no le respondió. Casi preparada estaba yo, pero duele mucho la partida". Allí fue cuando Fede tomó la palabra y prosiguió con el momento.

"Estamos en paz. Toda la familia esta acompañando este momento durísimo, es el peor momento de mi vida. Pero sentimos que papá se fue hace un tiempo y solo quedaba la última garra".

Luego, con un evidente dolor en su voz, siguió: "Se cumplen los sueños. Antes de morirse decía que quería hacer la obra conmigo y mamá. Cuando uno proyecta y le tira al universo lo que quiere, se cumple. Por eso hay que tener cuidado con lo que se dice".

"Me parece que es una despedida hermosa, estamos todos muy unidos, recibiendo a todos sus amigos y a la gente que lo quería. Tuvo una vida envidiable, ojalá algún día yo me vaya como el se fue", continuó entre una emoción quebrada y añadió: "El era un guerrero y hasta último momento dio todas las batallas que pudo. Los últimos tiempos ya no eran vida, solo le latía el corazón y hoy al mediodía decidió pararse, justo. Se murió un lunes, el día de descanso de los artistas".