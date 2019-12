Romina Gaetani le contestó a Facundo Arana que la acusó de adicta

Ocho meses atrás, Facundo Arana posteó un mensaje en donde confirmaba que Romina Gaetani era adicta. El texto decía: “Pensé que se iba a morir. Que se iba a lastimar. Que su cuerpo no iba a aguantar… No creo que le guste lo que escribo, pero la cara… Yo vi todo eso. Se lo dije en la cara. Pasó por el infierno. Y Ahora vuela libra pero se quedó por acá. Felicidades Punga. El mundo te queda chico, pero te quedaste…”.

Ahora la actriz se refirió al llamativo mensaje en donde Arana la acusa de adicta y dijo: “No me molestó (lo que hizo), cuando hubo cosas que me han molestado, le he parado el carro y lo he hablado, por eso digo que lo conozco…Habría que preguntarle a Facundo qué quiso decir, no volví a hablar, lo conozco, he tenido varias charlas con él y no hace falta levantar el tubo, no me modificó ni me ofendió”.

Con respecto a la descripción del actor al estado en que supuestamente vio a Gaetani, ella contestó: “Es algo que él cree que vió. Él sabe quién soy y yo sé quién es él, después que él se haya ido de boca creyendo que me vio morir, es como toda una ensalada rusa. Raro lo que quiso poner y eso habla más de él que de mí”, finalizó sin rencores.